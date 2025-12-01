Derbide korku dolu anlar: Galatasaraylı futbolcu hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in dev derbisinde son anlarda korkutan bir olay yaşandı. Galatasaraylı Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira, hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı.

SEDYEYLE ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kazımcan Karataş maça devam edemedi. 22 yaşındaki futbolcu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yerine 90+4. dakikada Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

TORREIRA DA OYUNDAN ALINDI

Çarpışmadan etkilenen Lucas Torreira ise birkaç dakika daha sahada kaldı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, 90+7. dakikada Berkan Kutlu ile değiştirildi.

İki oyuncunun durumu da çekilecek MR sonrası belli olacak.

DERBİ 1-1 BİTTİ

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, derbide 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım 33 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 32 puanla rakibini takip etmeye devam etti. Trabzonspor ise 31 puanla iki ekibin ardında üçüncü sırada kendine yer buldu.