Legowski Süper Lig'de

Legowski Süper Lig'de
Yayınlanma:
Eyüpspor, İtalyan ekibi Salernitana’da forma giyen Polonyalı orta saha Mateusz Legowski’yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor, orta sahaya takviye yaptı. Eflatun-sarılı ekip, İtalya Serie C ekibi Salernitana’da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı orta saha Mateusz Legowski’yi renklerine bağladı.
Mateusz Legowski için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Mateusz önemli bir potansiyel, yaklaşık 2 aydır takip ettiğimiz bir oyuncuydu.
Bir fırsat transferi olarak gördük ve uzun süreli çabalarımızın sonucu transferi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz.
ikas Eyüpspor’a katkı verecek ve uzun vadede kulübümüze bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz.
İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur” ifadelerinde bulundu.

mateusz-legowskiyi.jpg
Mateusz: Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum

MATEUSZ LEGOWSKI:
BU KULÜP İÇİN FORMA GİYMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Mateusz Legowski ise, “İkas Eyüpspor’a geldiğim ilk andan beri herkes çok profesyonel ve iyi karşıladı beni. Tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. İlk antrenmanımı yaptım, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi beni çok iyi karşıladılar. Bu kulüp için forma giymeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Icardi'den Galatasaray'a kötü haber!
Icardi'den Galatasaray'a kötü haber!
Tedesco'ya gelir gelmez kötü sürpriz
Tedesco'ya gelir gelmez kötü sürpriz
Hakan Bilal Kutlualp: Gereğini yapmalısın
Hakan Bilal Kutlualp: Gereğini yapmalısın