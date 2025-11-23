Lando Norris ve Oscar Piastri diskalifiye edildi

Lando Norris ve Oscar Piastri diskalifiye edildi
Yayınlanma:
McLaren pilotları Lando Norris ile Oscar Piastri, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix’sinden diskalifiye edildi.

İŞTE DİSKALİFİYE EDİLMELERİNİN NEDENİ

Organizasyonun açıklamasında yarış sonrası gerçekleştirilen kontrollerde Norris ve Piastri'nin aracındaki taban plakanın gereken seviyeden fazla aşınması nedeniyle diskalifiye edildiği belirtildi.

Las Vegas Grand Prix'sinde Büyük Britanyalı Norris ikinci, Avustralyalı Piastri, 4'üncü olmuştu.

Böylece Las Vegas'taki yarışı kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen, son iki etap öncesi pilotlar klasmanı lideri Norris ile arasındaki farkı 24 puana düşürdü.

Diskalifiye kararlarının ardından F1'de pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 366

4. George Russell (Büyük Britanya): 294

5. Charles Leclerc (Monako): 226

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

