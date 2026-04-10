Kuralar çekildi: Milli takımların rakipleri belli oldu

Yayınlanma:
18 Yaş Altı Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımlarının 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri, çekilen kura sonrasında belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 Yaş Altı Erkek ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grup kuralarının çekimi bugün gerçekleştirildi.

ERKEK MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ

İtalya'nın Porto San Giorgio bölgesinde 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek erkekler müsabakalarında milliler, İtalya, Polonya, Slovenya, Finlandiya, Yunanistan, Sırbistan ve İzlanda ile mücadele edecek.

KADIN MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ

Kadınlar müsabakaları ise 1-12 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Litvanya'da düzenlenecek. Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacağı grup etabında Letonya, İtalya, Polonya, Belçika, İspanya, Çekya ve İzlanda ile karşılaşacak.
Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

