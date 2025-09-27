Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf

Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf
Yayınlanma:
Adana Demirspor'da 5-0'lık ağır Sivasspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Koray Palaz'dan gündem yaratan bir itiraf geldi.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor’a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Koray Palaz, hem maçın analizini yaptı hem de takımın geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'a Hatayspor eleştirisiErdoğan'a Hatayspor eleştirisi

Koray Palaz, Sivasspor’un üstün oyununu kabul ederek önemli bir itirafta bulundu:

Bu tarz sonuçtan sonra buraya çıkıp bir şeyler anlatmak kolay değil. Rakibin oynamasına müsaade ettik. Pozisyon vermek istemedik ama olmadı. Planın bir kısmı işledi, bir kısmı işlemedi.
Bizim iki pozisyonumuz vardı. Hayal anlatmıyorum.
Sivasspor’un üstün bir oyunu var.
5 tane attılar, 5 tane daha atabilirlerdi.”

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

Deneyimli teknik adam, takımın uzun vadeli hedeflerine de değinerek, "Gerçekçi olmak lazım. Oyuncu çıkartmak ve oyuncu kazandırmak istiyoruz. Misyonumuz bu doğrultuda" dedi.

Palaz, oyuncuların moralini yükseltmenin kendi sorumluluğunda olduğunu vurgularken, Sivasspor’a da tebriklerini iletti.

Takımın kara yolu ile dönüş yapacağını belirten Palaz, bu mağlubiyetin ardından toparlanma sürecine odaklanacaklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Spor
Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek
Beşiktaş maçı bileti gösterene ücretsiz tişört verilecek
Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı
Adana Demirspor'un eski yıldızı 2. Lig'e imzayı attı