Koray Palaz'dan 10 gollük itiraf

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor’a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Koray Palaz, hem maçın analizini yaptı hem de takımın geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'a Hatayspor eleştirisi

Koray Palaz, Sivasspor’un üstün oyununu kabul ederek önemli bir itirafta bulundu:

Bu tarz sonuçtan sonra buraya çıkıp bir şeyler anlatmak kolay değil. Rakibin oynamasına müsaade ettik. Pozisyon vermek istemedik ama olmadı. Planın bir kısmı işledi, bir kısmı işlemedi.

Bizim iki pozisyonumuz vardı. Hayal anlatmıyorum.

Sivasspor’un üstün bir oyunu var.

5 tane attılar, 5 tane daha atabilirlerdi.”

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

Deneyimli teknik adam, takımın uzun vadeli hedeflerine de değinerek, "Gerçekçi olmak lazım. Oyuncu çıkartmak ve oyuncu kazandırmak istiyoruz. Misyonumuz bu doğrultuda" dedi.

Palaz, oyuncuların moralini yükseltmenin kendi sorumluluğunda olduğunu vurgularken, Sivasspor’a da tebriklerini iletti.

Takımın kara yolu ile dönüş yapacağını belirten Palaz, bu mağlubiyetin ardından toparlanma sürecine odaklanacaklarını ifade etti.