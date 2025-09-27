Erdoğan'a Hatayspor eleştirisi

İYİ Parti Hatay Milletvekili A. Şefik Çirkin, sosyal medya hesabından Hatayspor'a destek çağrısı yaparken Tayyip Erdoğan'a da seslendi.

Trendyol 1. Lig’de zor günler geçiren Atakaş Hatayspor’da, alınan başarısız sonuçların ardından Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin tarafından Olağanüstü Kongre kararı alındı.
Bu gelişme, hem spor camiasında hem de siyaset dünyasında yankı buldu. İYİ Parti Hatay Milletvekili A. Şefik Çirkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe destek çağrısında bulundu.

TFF 1. Lig'de 45 liralık maçTFF 1. Lig'de 45 liralık maç

Milletvekili Çirkin, Hatayspor’un yaşadığı şanssız sürece dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Hatayspor kongreye gidiyor. Son derece şanssız günler geçiren Hatayspor bu gidişle 1. Lig’den de düşecek gibi. Maçların İskenderun’da oynanması ve futbolculara orada mütevazı bir tesis yapılması çok doğru bir tespitti. Yönetim elinden geleni yaptı ama yeterli destek alamadı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Çirkin, Türkiye Futbol Federasyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatayspor’a yeterince duyarlı davranmadığını ifade ederek, deprem sonrası kulübün ligde kalması için kampanya çağrısında bulunduğunu hatırlattı:

Aslında ben deprem felaketi dolayısı ile ligde kalması adına bir kampanya başlatılması için seslenmiştim.
Ünlü yazar Necati Doğru Hatay ile hiç bir ilgisi olmadığı halde üst üste iki köşe yazısı yazdı. Teşekkür için aradığımda Hatay’a çok üzüldüğünü ve vicdanen yazdığını ifade etmişti. Ama bazıları belli ki aynı fikri paylaşmadı.
Oysa Federasyon ve Cumhurbaşkanı duyarsız kalmayabilirdi.
Hatayspor şehrin moral gücüdür ve bu yıl ligde mutlaka tutunmalıdır.

Olağanüstü Kongre kararıyla birlikte Hatayspor’da yönetimsel değişiklikler gündeme gelirken, kulübün ligde kalma mücadelesi hem sportif hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

