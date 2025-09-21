Kocaelispor'da kötü gidişat sürüyor

Kocaelispor'da kötü gidişat sürüyor
Yayınlanma:
Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kocaelispor Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

DETAYLAR

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel (Dk. 85 Ahmet Oğuz), Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita (Dk. 85 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas (Dk. 67 Agyei), Churlinov (Dk. 78 Nonge Boende), Petkovic

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın, Sagnan (Dk. 31 Mocsi), Hojer, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 90+5 Taylan Antalyalı), Laçi (Dk. 60 Taha Şahin), Zeqiri (Dk. 31 Halil Dervişoğlu), Augusto (Dk. 60 Buljubasic), Sowe

Goller: Dk. 45+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 45+13 Petkovic (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Sagnan, Dk. 45+10 Laçi, Dk. 45+12 Fofana, Dk. 86 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 45+9 Show, Dk. 45+10 Churlinov, Dk. 69 Muharrem Cinan, Dk. 87 Serdar Dursun (Kocaelispor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

