Kocaelispor’da 2 stoper imzaya geliyor

Kocaelispor'un defansını güçlendirmek için harekete geçtiği ve yönetimin 2 stoperle anlaştığı belirtildi.

Çağdaş Kocaeli'den Uygar Kaya'nın haberine göre; Hırvat oyuncu Hrvoje Smolcic ve Macar stoper Botond Balogh’la anlaşmaya varıldı.

Hırvat oyuncu Hrvoje Smolcic, yarın Kocaeli’ne gelerek sağlık kontrollerini tamamlayacak ve resmi imzayı atarak Kocaelispor’a resmen katılacak.

Habere göre Kocaelispor’un diğer yeni transferi, Macar stoper Botond Balogh’un ise pazartesi günü Kocaeli’ye gelerek sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Kocaelispor'un gerekli görmesi halinde transfere devam edeceği de belirtiliyor.