Kocaelispor'a Premier Lig'den transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov'u kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüp, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Burnley Kulübü ile Churlinov'un nihai transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

23 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, tesislerde imza töreni düzenlendiği kaydedildi.

BUNDESLİGA TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ

Kariyerinde Schalke 04, Stuttgart ve Köln gibi Alman kulüplerinde de forma giyen Churlinov, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da düzenli görev alıyor.