Kocaelililer Antalyalıları "Evine hoş geldin kardeşim" diyerek karşıladı

Kocaelililer Antalyalıları pişmaniye vererek ve "Evine hoş geldin kardeşim" diyerek karşıladı.

Kocaeli'de Antalyalılar pişmaniyeyle ve "Evine hoş geldin kardeşim" diyerek karşılandı.
Kocaelispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Gürcan Hasova yönetecek.

Kocaelispor Antalyaspor maçı bilet fiyatları plakalara göre belirlendiKocaeli Antalya bilet fiyatları plakalara göre

ANTALYASPORLU TARAFTARLARA PİŞMANİYELİ KARŞILAMA

Kocaelispor-Antalyaspor maçı için çok sayıda Antalyaspor taraftarları da İzmit'e geldi.

whatsapp-image-2025-12-19-at-14-26-08.jpeg

Taraftarları İzmit'te Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan üyeleri karşıladı.
Özgür Kocaeli'deki habere göre Hodri Meydan ekibi, "Evinize Hoşgeldiniz Kardeşim" mesajı verdi.

whatsapp-image-2025-12-19-at-14-26-36.jpeg

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, 07 Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Serdar Atan’ın adına özel olarak hazırlanan pişmaniyeyi kendisine hediye etti.
Atan ise Güler’e bu jestleri için teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

