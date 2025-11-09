Kocaeli'de 10 Kasım unutulmadı: Stat 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye inledi

Kocaeli'de 10 Kasım unutulmadı: Stat 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye inledi
Yayınlanma:
Kocaelispor - Galatasaray maçı öncesi iki takım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için ortak pankartla sahaya çıktı. Tribünler, o anda "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratlarıyla inledi

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde duygulandıran anlar yaşandı.

10 KASIM İÇİN ORTAK PANKART

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesi oynanan maçta iki takım sahaya ortak pankartla yan yana çıktı. Pankartta “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

gjngfbjkdscs.jpg

FORMALARDA ÖZEL BASKI

Hem Kocaelisporlu hem de Galatasaraylı futbolcuların formalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için özel bir baskı olduğu görüldü.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ"

Tribünlerde ise pankartlar açılırken taraftarlar hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Spor
Galatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattı
Galatasaray'ı kimin yaktığını açıkladı: 'Bu kadar da olmaz' diyerek anlattı
Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray'a şampiyonluk yolunda ağır yara: Kocaelispor bu sezon bir ilki yaşattı