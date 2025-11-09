Kocaeli'de 10 Kasım unutulmadı: Stat 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye inledi

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde duygulandıran anlar yaşandı.

10 KASIM İÇİN ORTAK PANKART

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesi oynanan maçta iki takım sahaya ortak pankartla yan yana çıktı. Pankartta “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

FORMALARDA ÖZEL BASKI

Hem Kocaelisporlu hem de Galatasaraylı futbolcuların formalarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için özel bir baskı olduğu görüldü.

“MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ"

Tribünlerde ise pankartlar açılırken taraftarlar hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulundu.