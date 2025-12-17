Kereste ondan sorulurdu: 49 yıllık ünlü şirketin sahibinden acı haber

Kereste ondan sorulurdu: 49 yıllık ünlü şirketin sahibinden acı haber
Denizlili iş adamı hayatını kaybetti. Kereste ondan sorulurdu. 49 yıllık ünlü şirketin sahibinden acı haber.

Denizli'nin tanınan iş adamlarından Ali Biçer'den acı haber geldi. Kereste ondan sorulurdu. 49 yıllık Candan Kereste ve Paletçilik firmasının sahibi Ali Biçer hayatını kaybetti.

58 yaşındaki Ali Biçer'in vefatı ailesini, çalışanlarını, yakınlarını ve tüm şehri yasa boğdu. Denizli Gazete Şehir'in haberine göre; Candan Kereste, Denizli’de 1976 yılında Ali Biçer'in bababı Veli Biçer tarafından 200 metrekarelik bir alanda oduncu olarak kurulmuştu.

Ali Biçer'in iş başına geçmesiyle büyüdü. 1994 yılında Ali Biçer tarafından limited şirkete dönüştürüldü.

2 FABRİKADA ÜRETİM YAPIYOR

Merkez ve şube olmak üzere iki fabrikada üretimini sürdüren Candan Kereste, sektörde önemli bir yere sahip.

whatsapp-image-2025-12-17-at-11-38-37.jpeg

Bünyesinde iki adet ısıl işlem fırını bulunan firma, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda atölyesiyle hizmet veriyor.

Candan Kereste; rabıta, lambri, palet, mermer kasası, mamul kereste ve pelet üretiminin yanı sıra, dekoratif amaçlı kullanılan ve eşsiz tasarımlara sahip ağaç masa ve sehpalar da üretiyor. Ali Biçer’in vefatı, Denizli iş dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

