Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı: Hep hayal ettim

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı: Hep hayal ettim
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u En Nesyri'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Savic isyan etti: Türk futbolunun mağlubiyetiSavic isyan etti: Türk futbolunun mağlubiyeti

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri:

"Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı.

Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder."

"Takım olarak adaptasyona ihtiyacımız var ama bahane yok. Bu bir süreç, hem benim hem de takım için. Bugün güzel bir başlangıç oldu. İnşallah aynı şekilde Alanyaspor maçıyla da devam ederiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
12 Dev Adam Avrupa ikincisi: Finalde Almanya'ya kaybettik
Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz
Tedesco: Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz
Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor
Fatih Tekke: Ülkede futbol oynanmıyor