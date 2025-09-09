Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş sarmaş dolaş oldular: Birbirlerinin yüzüne bakmıyorlardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

İki sezon önce oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kavga eden Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bir araya geldi.

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş

SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR

Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası milli takıma dönen ve yeni takımıyla ilk kez antrenmana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu karşılayan ilk isimlerden birisi Mert Hakan Yandaş oldu.

Daha önce kavga eden iki isim birbirine sarılırken, Mert Hakan, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Kerem Aktürkoğlu'nu karşıladı

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde: