Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş sarmaş dolaş oldular: Birbirlerinin yüzüne bakmıyorlardı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarıyla tanıştı.
İki sezon önce oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kavga eden Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu bir araya geldi.
SARMAŞ DOLAŞ OLDULAR
Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası milli takıma dönen ve yeni takımıyla ilk kez antrenmana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu karşılayan ilk isimlerden birisi Mert Hakan Yandaş oldu.
Daha önce kavga eden iki isim birbirine sarılırken, Mert Hakan, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde:
Fenerbahçemiz, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni transferimiz Kerem Aktürkoğlu ise antrenmandan önce tesislerimizi gezerek takım arkadaşlarıyla tanıştı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştiren antrenman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından çabukluk ve pas çalışmaları yapan ekibimiz, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Milli takımlarında süre olan oyuncularımız ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Futbol A Takımımız yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.