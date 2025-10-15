Kenan Yıldız'la ilgili flaş gelişme: Arda Güler detayı

Milli takımımızın ve Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Milli takımımızın son 2 maçında 3 gol atan, Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu kez de transfer iddiasıyla gündeme geldi.

Juventus'ta bu sezon ilk 11'in değişmez oyuncusu olan Kenan Yıldız'a daha önce İngiltere Premier Lig kulüplerinin talip olduğu haberleri çıkmıştı.

Ancak İtalyan takımı tekliflere kapısını kapatmış, Kenan Yıldız'a da yıllık 4.5 milyon eurodan yeni sözleşme teklif etmişti.

REAL MADRİD DEVREYE GİRDİ

Real Madrid Kulübü'ne yakınlığı ile bilinen İspanyol basınından Defansa Central, Real Madrid'in transfer için hedefine Arda Güler'in Türk Milli Takımı'ndan arkadaşı Kenan Yıldız'ı aldığını yazdı.

Haberde Real Madrid Kulübü Başkanı Florentina Perez'in Vinicius Jr. ile yeni sözleşme için anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle Kenan Yıldız için harekete geçtiği belirtildi.

Real Madrid'in temsilcilerinin gelecek hafta oynanacak Real Madrid-Juventus Şampiyonlar Ligi maçında Kenan Yıldız'ı izleyip, rapor verecekleri de ifade edildi.

Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!

Kenan Yıldız, Juventus'ta bu sezona müthiş bir başlangıç yapmış, bir kez de ayın futbolcusu seçilmişti.

Kenan Yıldız'ın transferinin gerçekleşmesi halinde milli takımdan sonra Real Madrid'te de Arda Güler'le birlikte forma giyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

