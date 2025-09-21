Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi

Yayınlanma:
Juventus'un efsane oyuncusu Claudio Marchisio, milli futbolcu Kenan Yıldız'a övgü dolu ifadeler kullandı.

Kariyerine Juventus'ta devam eden milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'yı sallamaya devam ediyor.

Juventus'un efsane futbolcularından Claduio Marchisio, La Gazzetta dello Sport'a konuştu ve Kenan'a övgüler yağdırdı.

''BENİM ZAMANIMDA JUVENTUS'TA OYNARDI''

İtalyan futbolcu, Kenan Yıldız hakkında "Kenan 20 yaşında ve gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadece yaratıcı bir oyun kurucu değil, aynı zamanda çok çalışan biri. Çok genç ve yetenekli bir oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve takım arkadaşları başta olmak üzere herkesi etkiliyor. Bremer, Kenan'ın Juventus'un Lamine Yamal'ı gibi etkili olabileceğini söylemekte haklı. Yıldız benim zamanımda Juventus'ta oynardı." dedi.

mrc.jpg
Juventus'un efsane futbolcularından Marchisio

''BÖYLESİNE GÜÇLÜ BİR OYUNCUYU BULMAK KOLAY DEĞİL''

Kenan'ın sözleşmesinin uzatılması hakkında konuşan Marchisio, "Evet, çünkü yabancı olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Sadece yaratıcı bir oyuncu değil, aynı zamanda çok çalışkan bir oyuncu. Bu kadar genç ve yetenekli bir oyuncunun kendini oyuna ve takımına bu kadar adaması herkesi, ama özellikle takım arkadaşlarını etkiliyor ve peşinden sürüklüyor. Avrupa'da bu kadar rağbet gören, kulübünde kalıp sembol olmayı ve kazanmayı hayal eden böylesine güçlü bir oyuncuyu bulmak günümüzde kolay değil. Yıldız da böyle biri ve sözleşmesini yenilemek için kulübün maddi desteğini hak ediyor." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

