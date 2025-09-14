Kenan Yıldız takibe girdi

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

A Milli Takım’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şimdi de Premier Lig devi Chelsea’nin radarına girdi.

CaughtOffside’ın haberine göre Chelsea, Kenan Yıldız’ı yakından izlemek üzere gözlemcilerini Torino’ya gönderdi. İngiliz kulübünün, genç oyuncunun gelişimini ve sahadaki etkisini detaylı biçimde analiz ettiği ortaya çıktı.

Bu hamle, Chelsea’nin uzun vadeli yatırım planları doğrultusunda genç yeteneklere olan ilgisinin bir parçası olarak dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan Yıldız’ın piyasa değeri şimdiden 50 milyon Euro seviyesine ulaşmış durumda. Ancak kulüp kaynaklarına göre, Juventus’un oyuncuyu bu rakamın altında bırakmaya sıcak bakmadığı ve yeni sözleşme hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında.

EN İYİSİ OLDU

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 3 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Özellikle Inter karşısında sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen Kenan, Serie A’da Ağustos ayının en iyi futbolcusu unvanını da kazandı.

TARİHE GEÇEBİLİR

Chelsea’nin yaz başında 60 milyon Euro teklif ettiği ancak Juventus’un bu teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. İtalyan kulübünün, Kenan için 80 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız, Juventus tarihinin en pahalı ikinci satışı olacak.