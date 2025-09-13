Arda Güler Milli maçı çabuk unuttu

LaLiga’nın 4. haftasında Real Madrid, zorlu Real Sociedad deplasmanında sahaya çıktı. Mücadelede dikkat çeken isim ise yine Arda Güler oldu. Genç yıldız, ilk yarının 44. dakikasında ağları havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetti ve üst üste ikinci lig maçında gol sevinci yaşadı.

2 MAÇTA 2 GOL

Mallorca karşısında skoru eşitleyen golü atan Arda Güler, Sociedad karşısında da hücumda etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Xabi Alonso’nun ilk 11 tercihlerinden biri olan milli oyuncu, Real Madrid formasıyla ritmini bulmaya başladı.

MİLLİ MAÇI UNUTTU! KENDİNE GELDİ

Arda Güler’in son iki maçta gösterdiği performans, hem İspanyol basınında hem de Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Arda Güler performansıyla alkış aldı

6-0'lık Türkiye İspanya maçı sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu gözlenen Arda attığı golle kendine geldi. Genç oyuncunun Real Madrid kariyerindeki yükselişi, taraftarlar arasında "Arda Güler 11'de oynamalı" yorumlarına neden oldu.

Real Madrid, bu galibiyetle LaLiga’daki liderliğini sürdürürken, Arda Güler’in form grafiği gelecek haftalar için umut dolu sinyaller verdi.