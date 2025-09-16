Kenan Yıldız isyanı: Igor Tudor'u çıldırtan sözler

Yayınlanma:
Güncelleme:
Juventus'ta teknik direktör Igor Tudor'dan Kenan Yıldız tepkisi geldi.

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özellikle milli futbolcumuz Kenan Yıldız’a yönelik yapılan Del Piero benzetmeleri, Hırvat teknik adamın tepkisini çekti.

Serie A’da Inter karşısında son dakikalarda gelen galibiyetle moral depolayan Juventus, Avrupa sahnesine çıkmaya hazırlanırken, genç yıldız Kenan Yıldız’ın performansı da gündemden düşmüyor.
Inter maçında 1 gol ve 1 asistle öne çıkan Kenan için yapılan “Yeni Del Piero” yorumlarına Tudor’dan sert bir yanıt geldi.

Kenan Yıldız Del Piero'ya benzetiliyor

Igor Tudor basın toplantısında gelen soruya şu sözlerle karşılık verdi:

Bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz.
Kenan, dişlerini fırçalarken Del Piero’yu düşünmüyor.
O sadece futbol oynuyor. Bu benzetmelerin bir faydası yok.
Kendi yolunu çizmesi lazım.
İlk 11’de başlayıp başlamayacağını göreceğiz.

Henüz 19 yaşında olan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gösterdiği performansla hem İtalya’da hem Türkiye’de büyük ilgi görüyor.
Teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve özgüveniyle dikkat çeken genç oyuncu, Del Piero gibi bir efsane ile kıyaslanıyor olsa da Tudor’a göre bu tür etiketler milli futbolcunun gelişimine olumsuz etki ediyor.

Juventus - Borussia Dortmund

Tarih: 17 Eylül 2025

Yer: Allianz Stadium, Torino

Kenan Yıldız’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı henüz netleşmese de, gözler onun üzerinde olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

