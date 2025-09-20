Kenan Yıldız hakkında müthiş iddia

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız yine Avrupa gündeminde.

Marchisio, Kenan’ın sadece yetenekli değil, aynı zamanda karakteriyle de Juventus’un geleceğinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Marchisio, Juventus’un savunma oyuncusu Bremer’in Kenan Yıldız’ı Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’a benzetmesini destekleyerek, “Kenan sadece yaratıcı değil, aynı zamanda çok çalışan bir oyuncu. Takım arkadaşlarını etkiliyor, heyecanlandırıyor. Bremer bu benzetmede kesinlikle haklı” ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME GÖNDERMESİ

Kenan Yıldız’ın kulüpte kalıcı bir figür haline gelmesi gerektiğini savunan Marchisio, Juventus yönetimine çağrıda bulundu:

Yabancı olmasına rağmen kulübün değerlerini mükemmel şekilde temsil ediyor.

Avrupa’da bu kadar güçlü ve rağbet gören, kulübünde kalmak isteyen oyuncu bulmak zor. Juventus, Kenan için ekonomik çaba göstermeli.

O bunu fazlasıyla hak ediyor.

MÜTHİŞ PERFORMANS

20 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol ve 4 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Sahadaki özgüveni, teknik becerisi ve oyun zekâsıyla hem taraftarın hem de futbol otoritelerinin beğenisini kazanan Kenan, İtalyan devinin yeni simge oyuncusu olma yolunda ilerliyor.