Kenan Karaman Schalke'yi şampiyon yaptı

Milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi.

Kenan Karaman öyle bir gol attı ki Almanya ayağa kalktı

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04, konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u Kenan Karaman'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala Bundesliga'ya yükselen ilk ekip oldu.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Milli futbolcu, bu sezon 14. golünü kaydetti.

Schalke 04, üç sezon aranın ardından Bundesliga'ya döndü.

Almanya'da doğan ve futbola Almanya'da başlayan Kenan Karaman, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymiş, ardından da Schalke'ye transfer olmuştu.