Keçiörengücü evinde kazandı
Yayınlanma:
1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-1 yendi.

1. Lig'in 6. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, evinde Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Samet Özkul, Kerem Kalkan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç, Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 87 Berkan Mahmut Keskin), İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 71 Fernandes), Rroca (Dk. 62 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 87 Haqi)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Omar İmeri (Dk. 78 Celal Dumanlı), Musah Mohammed, Brazao (Dk. 81 Dimitrov), Fredy, Ahmet Aslan (Dk. 78 Furkan Apaydın), Ege Bilsel (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Seferi

Goller: Dk. 7 Ezeh, Dk. 72 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk.16 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 37 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

