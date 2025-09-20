Aziz Yıldırım istedi: Veto edildi

Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın olağanüstü genel kurulda veto edilmesini istediği tüm maddeler veto edildi.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesi yaptığı açıklamada, 11, 12. ve 13. maddelerin reddedilmesi gerektiğini belirtmişti.

AZİZ YILDIRIM'IN DEDİĞİ MADDELER REDDEDİLDİ

Aziz Yıldırım'ın söylediği maddeler genel kurulda oy çokluğu ile reddedildi. (Gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yarın seçilecek yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11. 12. 13.)

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Aziz Yıldırım kongre öncesi yaptığı açıklamada, "Camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir." demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

