Derbinin galibi Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan "Merseyside" derbisinde Liverpool, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

LIVERPOOL İLK YARIYI 2-0 ÖNDE KAPATTI

Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ryan Gravenberch ve 29. dakikada Hugo Ekitike'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Everton, 58. dakikada Idrissa Gueye ile farkı bire indirse de kalan bölümde skoru koruyan Liverpool, derbiden 3 puanla ayrıldı.

5. KEZ LİGE 5'TE 5 İLE BAŞLADI

Liverpool, 1978-1979, 1990-1991, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarının ardından 5. kez lige 5'te 5 yaparak başladı.

23 yaşındaki Gravenberch, Liverpool formasıyla Everton derbisinde hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Liverpool, bu galibiyetin ardından puanını 15'e çıkardı. Everton ise 7 puanda kaldı.