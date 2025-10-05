Kayyuma geçen Kasımpaşa'da bir kayıp daha

Kayyuma geçen Kasımpaşa'da bir kayıp daha
Yayınlanma:
Kayyum yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa, Konyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

KAYYUM SONRASI İLK MAÇ

Kayyuma geçen Kasımpaşa, yeni yönetimiyle çıktığı ilk karşılaşmadan puan kaybıyla ayrılmış oldu.

Kasımpaşa'da kazanan çıkmadı

DETAYLAR

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate (Dk. 80 Fall), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 67 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Atakan Müjde)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Calusic), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 58 Ştefanescu), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 89 Ufuk Akyol), Muleka (Dk. 89 Kaan Akyazı), Umut Nayir

Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka, Dk. 88 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 90+3 Calusic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Gueye, Dk. 82 Opoku (Kasımpaşa)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

