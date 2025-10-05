Kayyuma geçen Kasımpaşa'da bir kayıp daha
Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
KAYYUM SONRASI İLK MAÇ
Kayyuma geçen Kasımpaşa, yeni yönetimiyle çıktığı ilk karşılaşmadan puan kaybıyla ayrılmış oldu.
DETAYLAR
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate (Dk. 80 Fall), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 67 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Atakan Müjde)
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Calusic), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 58 Ştefanescu), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 89 Ufuk Akyol), Muleka (Dk. 89 Kaan Akyazı), Umut Nayir
Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka, Dk. 88 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 90+3 Calusic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Gueye, Dk. 82 Opoku (Kasımpaşa)
Kaynak:Haber Merkezi / AA