Kayserispor Fenerbahçe ilk 11: Asensio'nun yerine sürpriz

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00. Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.

Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde oynamayacaklar.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Asensio oynamayacak. Asensio'nun yerine Talisca çekilecek, Cherif ise santrfor olarak görev yapacak.

Karşılaşmaya takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Kayserispor: Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benes, Bennasser, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.