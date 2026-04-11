Ahmet Çakar Kayserispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Kayserispor Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Kayserispor - Fenerbahçe maçına dair konuşan Ahmet Çakar, sonuca dair tahminde bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin zorlansa da galip geleceğini öne sürdü.

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALİ YILMAZ DÜDÜK ÇALACAK

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) kararıyla mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

“FENERBAHÇE KAZANIR”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol’da konuşan Ahmet Çakar, sonuca dair tahminde bulundu. Çakar, Fenerbahçe’nin galip geleceğini öne sürdü. Eski hakem konuşmasında “Zar zor, ite kaka, yarım-sıfır Fenerbahçe kazanır” dedi.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Geride kalan 28 haftada 63 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. 23 puandaki Kayserispor ise 16. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler şampiyonluk için yarışırken Kayserispor ise kümede kalma mücadelesi veriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

