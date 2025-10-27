Kayserispor acil operasyon istedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı hakemlerin bahis oynadığına dair skandal, futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, Kayserispor konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Başkan Nurettin Açıkalın imzalı metinde, olayın ciddiyetine vurgu yapılarak acil ve kapsamlı bir operasyon çağrısı yapıldı.

Hacıosmanoğlu'na bahis çağrısı

"NEŞTER VURULDU"

Açıklamada, TFF’nin verilerine göre 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığı bilgisi hatırlatıldı. Üst klasman hakemlerin de bu listede yer alması, Kayserispor cephesinde "Türk futbol tarihinin en karanlık ve utanç verici günlerinden biri" olarak nitelendirildi.

HESAPLAŞMA VURGUSU

Sarı Kırmızılı kulüp, TFF’ye şu çağrıda bulundu:

Bahis oynayan hakemlerin isimlerini, hangi maçlarda ve nasıl bahis oynandığını daha şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyoruz.

Kayserispor, Türk futbolunun bu skandalla değil; adaletli, şeffaf ve mücadeleci bir kimlikle anılması gerektiğini belirterek, sürecin yakın takipçisi olacaklarını duyurdu.