Hacıosmanoğlu'na bahis çağrısı

Yayınlanma:
Hakem bahis skandalı büyüyor! Türk futbolunu sarsan bomba iddialar sonrasında Fatih Karagümrük'ten TFF'ye ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na şeffaflık çağrısı geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündeme taşıdığı hakemlerin bahis oynadığına dair skandal, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

İSİMLER AÇIKLANMALI

İstanbul kulübünün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

HACIOSMANOĞLU'NA BAHİS ÇAĞRISI

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'nin bu çalışmasını daha da derinleştirmesini ve bahis oynayan bu hakemlerin kimler olduğunu, hangi maçlarda ve ne şekilde bahis oynandığını da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmasını talep ediyoruz.

SKANDALIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, profesyonel liglerde görevli 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı.
Bu açıklama sonrası birçok kulüp gibi Fatih Karagümrük de sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

GÖZLER TFF'DE

Bu gelişmelerin ardından gözler TFF’nin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Kulüplerin ve kamuoyunun beklentisi, isimlerin ve detayların açıklanarak Türk futbolunun güvenilirliğinin korunması yönünde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

