TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Sağlık Kurulu ve formsuz oyuncular hakkında çok sert açıklamalarda bulunurken gündeme getirdiği iddia da şok etkisi yarattı.

Galatasaray’ın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk tartışmaları sürerken, TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Çilingiroğlu, kulüp doktoru Yener İnce ve sağlık kurulunu hedef alırken, bazı oyuncuların performansını da sert sözlerle eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası

Çilingiroğlu, Galatasaray’ın sahadaki durumunu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Kalite her zaman Galatasaray’a maç kazandırıyor.

İlkay 90 dakikayı kaldırabilir, Icardi kaldıramaz.

Sara’yı beğenmiyorum.

Eksikler olunca takımın form durumu aşağıya düşüyor.

"KÖTÜLER! FAYDASIZ BİLE DEMİYORUM"

Bazı oyuncuların Galatasaray seviyesinde olmadığını savunan Çilingiroğlu, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu’yu şu sözlerle eleştirdi:

Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu kötü oyuncular. Faydasız bile demiyorum. Avrupa’da başarı hedefleyen takımın futbolcusu olamazlar. Devre arasında muhakkak takviyeler gerekiyor. En az 3-4 hamle bekliyorum. Aksi halde 3 kulvarı kaldıramazlar.”

GALATASARAY'DAKİ SAĞLIK SKANDALI

TRT yorumcusu, Galatasaray’ın sağlık ekibini sert sözlerle eleştirdi ve gündemi sarsan bir iddiada bulundu.

"13 YILDIR İŞ YAPMIYORLAR"

Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray sağlık kurulu skandalını açıklarken, "13 yıldır Galatasaray'ın Futbol Takımı'nda bir sağlık kurulu görmüyorum. Doğru düzgün iş yapmıyorlar.

1 devrede 3 tane futbolcu birden sakatlandığını biliyorum. Sen bu yaşananların hiçbirine şans diyemezsin. Sağlık Kurulu iki yerde işe yarar birincisi futbolcu transferinde yeni oyuncuya tepeden tırnağa bakar.

Galatasaray'da yaşanan sakatlık kabusu eleştirileri de beraberinde getirdi

"REVİRDEN BETER OLDU"

İkinci ise böyle maratonda teknik ekiple koordineli olur. 14 maçta takımın geldiği noktaya bak. Revirden beter oldu Galatasaray.

Artık Galatasaraylı futbolcular hayatlarını fizyoterapistte geçirecekler. Bunun sorumlusu da yönetimdir herhalde sağlık kurulunu incelemiyorlar." ifadelerini kullandı.

SKANDALIN SORUMLUSUNU AÇIKLADI

Kaya Çilingiroğlu’nun sağlık kurulu ve oyunculara yönelik sert eleştirileri, Galatasaray camiasındaki sağlık heyeti tartışmasını yeniden alevlendirdi. Çilingiroğlu, yönetimin sağlık kurulunu denetlemediğini savunarak sorumluluğun doğrudan kulüp yönetiminde olduğunu söyledi.