Kasımpaşa'dan Alo Fatih açıklaması
Kayyum atanan Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan akılları karıştıran Mehmet Fatih Saraç açıklaması geldi.

Kasımpaşa Spor Kulübü, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen Can Holding soruşturmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile Mehmet Fatih Saraç’ın herhangi bir bağının bulunmadığını duyurdu.
Açıklamada, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mehmet Fatih Saraç’ın da kulüple hiçbir ilişkisi olmadığı özellikle vurgulandı.

AKILLARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Kamuoyunda "Alo Fatih" olarak tanınan Mehmet Fatih Saraç'ın Kasımpaşa'yı temsilen birçok organizasyonda yer alması ve TFF nezdindeki toplantılara katılmasına rağmen yapılan açıklama akılları karıştırdı.

fatih-sarac.webp
Fatih Saraç, Fenerbahçe maçı öncesi Kasımpaşa adına Ali Koç'a çiçek vermişti

KULÜPLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOKMUŞ!

Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz imzasıyla yapılan açıklamada, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün yalnızca amatör branşlarda faaliyet gösterdiği ve profesyonel futbol operasyonlarının 2011-2012 sezonundan itibaren Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. çatısı altında yürütüldüğü belirtildi.
Öksüz, “Kasımpaşa Spor Kulübü ile Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. farklı tüzel kişiliklerdir” diyerek kamuoyundaki karışıklığa açıklık getirdi.

hilmi-cksuz.webp
Kasımpaşa Başkanı Hasan Hilmi Öksüz

ALO FATİH YALANLAMASI

Açıklamada ayrıca, Can Holding soruşturması kapsamında adı geçen ve kamuoyunda "Alo Fatih" olarak bilinen Mehmet Fatih Saraç’ın kulüple hiçbir bağlantısının bulunmadığı ifade edildi. Kulüp, Saraç’ın başkanlık görevinde bulunduğuna dair çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

3. LİGDEN SÜPER LİG'E

Kasımpaşa Spor Kulübü, 2002 - 03 sezonundan itibaren yönetim kadrosuyla birlikte 3. Lig’den Süper Lig’e yükselme sürecinde semt halkıyla omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatarak, amatör branşlardaki faaliyetlerini halen sürdürdüğünü belirtti.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Can Holding hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Saraç’ın 6 Ekim Pazartesi günü ifadesi alınmıştı. Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü arasında parasal ilişki olup olmadığı sorulmuş, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

