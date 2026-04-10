Karşıyaka'da primler yattı: 12 ay cezalı olmasına rağmen parasını aldı

Karşıyaka'da primler yattı: 12 ay cezalı olmasına rağmen parasını aldı
3. Lig'de 3. sırada bulunan ve 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren Karşıyaka'ya prim dopingi yapıldı. Yönetim, futbolculara kalan maçların primlerini yatırırken, bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve sezonu kapatan Erol Zongür'e de oynamamasına rağmen bir miktar ödeme yapıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta play-off'a bilenmeye başlayan Karşıyaka'ya prim morali geldi. Yeşil-kırmızılı yönetim takıma eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace'nin de desteğiyle Denizli İdmanyurdu, Uşakspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarının kalan primlerini yatırdı.

OYNAMAMASINA RAĞMEN PRİMİ ALDI

Yeşil-kırmızılılarda A takım ve altyapıda teknik heyetlere maaş ödemesi de yapıldı. Kasım ayındaki bahis soruşturmasında 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldıktan sonra forma giyemeyip sezonu kapatan, altyapıyla antrenmanlara çıkan stoper Erol Zöngür'e de oynayamamasına rağmen bir miktar ödeme yapılarak moral aşılandı. Karşıyaka, Erol'un sözleşmesini feshetmemişti.

KADRODA ROTASYON VAR

Play-off oynamayı erken garantiledikten sonra geçen hafta Bornova 1877 maçına ilk 11'de 7 değişiklik yaparak çıkan Karşıyaka pazar günü Söke 1970 SK önünde yine rotasyona gidecek.
Play-off etabına son iki maç kala aslarını dinlendirip sakatlık riskinin de önüne geçmek isteyen teknik direktör Burhanettin Basatemür, yedek kalan oyuncuları sahaya sürerek finaller öncesi tüm takımın form tutmasını hedefliyor.
Bornova'yı rotasyonlu kadroyla 5-0 yenen Karşıyaka, hedefsiz kalan Söke ve Tire 2021 FK'yla karşılaşacağı normal sezonun son iki maçının ardından play-offa odaklanacak. Daha önce 2024 ve 2025'te üst üste iki kez play-offtan eli boş dönen, yıllardır play-off kabusunu aşamayan Karşıyaka bu kez hedefine ulaşmayı istiyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

