Karşıyaka'da karanlık sezon

Karşıyaka'da karanlık sezon
Yayınlanma:
İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka, bu sezon 3 branşta da büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Karşıyaka, bu sezon takım sporlarında 3 amiral branşta hayal kırıklığı yaşadı.
Sezon öncesi idari ve mali olarak karanlık bir tablo olmasına rağmen camia ve reklam destekleriyle takımlarını kurup mücadeleye başlayan Karşıyaka'da, 3'üncü ligdeki futbol ve 1'inci ligdeki kadın voleybol takımı play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıldır hiç küme düşmeyen temsilcisi Karşıyaka potada ise uçurumun kıyısına geldi. 3'üncü ligden 8 yıldır kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon üst üste üçüncü, bu ligde beşinci kez play-offta elendi. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Kaf-Kaf, play-offta Ayvalıkgücü Belediyespor'a 0-0'ın rövanşında taraftarı önünde 2-0 yenilerek havlu attı.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Voleybolda Sultanlar Ligi'nden 2011'de düştükten sonra bu sezon sekizinci kez play-off oynayan Karşıyaka, yarı finalde elenmekten kurtulamadı. Kaf-Kaf filede geçen sezonun ardından bu yıl da hüsran yaşadı. Karşıyaka'nın senelerdir en başarılı takım branşı olan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra toplam 54 yılla Basketbol Süper Ligi'nin en köklü ekibi konumundaki basket takımı 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı ligden düşme aşamasına geldi. Ligde son haftaya düşme hattında giren Kaf-Kaf, kendi kazansa dahi rakipleri galip geldiği takdirde küme düşecek. Potada birçok eski yabancı oyuncuya FIBA'lık borcu bulunan Kaf-Kaf küme düşerse büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Karşıyaka basketbolda ilk ve son kez 58 yıl önce 1968'de küme düşmüştü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Spor
Dursun Özbek seçime tek aday gidiyor! Yönetim Kurulu belli oldu
Dursun Özbek seçime tek aday gidiyor! Yönetim Kurulu belli oldu
Metin Diyadin gitmiş Volkan Demirel gelmişti: Şimdi de tam tersi oldu
Metin Diyadin gitmiş Volkan Demirel gelmişti: Şimdi de tam tersi oldu
Okan Buruk'tan ezeli rakibi çıldırtacak transfer: Fenerbahçeliydi Galatasaraylı olacak
Okan Buruk'tan ezeli rakibi çıldırtacak transfer: Fenerbahçeliydi Galatasaraylı olacak