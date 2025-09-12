Karşıyaka Makedonya'dan kupayla döndü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, Makedonya kampını galibiyetlerle tamamladı.

Yenilenen kadrosuyla Bobi Petkovski Turnuvası’na katılan İzmir temsilcisi, üç maçta üç galibiyet alarak kupayı müzesine götürdü.

Karşıyaka, turnuvanın ilk karşılaşmasında KK Rabotnicki’yi 84-74, ikinci maçta Bora Pristina’yı 78-59 mağlup etti. Final niteliğindeki son maçta ise TFT karşısında 86-60’lık net bir galibiyetle turnuvayı zirvede tamamladı.

Fenerbahçe'de Tedesco kararını iletti: Ali Koç duyduklarına çok sevindiFenerbahçe'de Tedesco kararını iletti

Yeni transferler performanslarıyla dikkat çekti:

Ricky Tarrant: 21 sayı.

Michael Moore: 17 sayı.

Charles Manning: 10 sayı.

BİLETLER 200 TL

Karşıyaka, Makedonya kampının ardından yarın taraftarıyla buluşuyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak özel maçta rakip Manisa Basket olacak.
Mücadele saat 15.00’te başlayacak ve biletler 200 TL’den satışa sunuldu.

Yeni sezon öncesi güçlü sinyaller veren Karşıyaka, hem kadro derinliği hem de oyun temposuyla taraftarına umut verdi. Manisa karşısındaki performans, sezonun ön izlemesi niteliğinde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

