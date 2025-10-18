Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, ilk yarının başında bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felix Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Çaykur Rizespor’un tek golü ise 27. dakikada Rak-Sakyi’den geldi.

TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle birlikte 20 puana yükselen Trabzonspor, 2. Sırada yer aldı. 8 puandaki Çaykur Rizespor ise 12. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi (Dk. 81 Mihaila), Buljubasic (Dk. 62 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 67 Augusto), Jurecka (Dk. 67 Sowe)

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 75 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu (Dk. 62 Bouchouari), Folcarelli, Oulai (Dk. 62 Zubkov), Olaigbe (Dk. 75 Muçi), Augusto (Dk. 85 Baniya), Onuachu

Sarı kartlar: Dk. 42 Laçi, Dk. 47 Emrecan Bulut, Dk. 65 Jurecka (Çaykur Rizespor)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

