Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede bordo-mavililer sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.
Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felix Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Çaykur Rizespor’un tek golü ise 27. dakikada Rak-Sakyi’den geldi.
Galatasaray maçı öncesi havalara uçtular
TRABZONSPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu galibiyetle birlikte 20 puana yükselen Trabzonspor, 2. Sırada yer aldı. 8 puandaki Çaykur Rizespor ise 12. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi (Dk. 81 Mihaila), Buljubasic (Dk. 62 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 67 Augusto), Jurecka (Dk. 67 Sowe)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 75 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu (Dk. 62 Bouchouari), Folcarelli, Oulai (Dk. 62 Zubkov), Olaigbe (Dk. 75 Muçi), Augusto (Dk. 85 Baniya), Onuachu
Sarı kartlar: Dk. 42 Laçi, Dk. 47 Emrecan Bulut, Dk. 65 Jurecka (Çaykur Rizespor)
Kaynak:Haber Merkezi / AA