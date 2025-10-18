Galatasaray maçı öncesi havalara uçtular

Norveç Eliteserien'in 24. haftasında Bodo/Glimt deplasmanda Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.

BODO/GLİMT GOL OLDU YAĞDI

Sarpsborg Stadı’nda oynanan mücadelede Bodo/Glimt sahadan 5-‘lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bodo/Glimt’e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Odin Björtuft, 41. dakikada Jens Petter, 53. dakikada Fredrik Sjovold, 69. Dakikada Odin Björtuft ve 72. dakikada Kasper Hogh kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 24. dakikada Daniel Karlsbakk ve 66. dakikada Sondre Sorli attı.

Bodo/Glimt farklı kazandı

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Deplasmandan 5-2’lik skorla galip gelen Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak.

'Galatasaray futbolcunun oyunlarına yenik düşmüştür'

MAÇ NE ZAMAN?

22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.