Galatasaray maçı öncesi havalara uçtular

Galatasaray maçı öncesi havalara uçtular
Yayınlanma:
Galatasaray maçı öncesi Sarpsborg ile karşılaşan Bodo/Glimt sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Norveç Eliteserien'in 24. haftasında Bodo/Glimt deplasmanda Sarpsborg ile karşı karşıya geldi.

BODO/GLİMT GOL OLDU YAĞDI

Sarpsborg Stadı’nda oynanan mücadelede Bodo/Glimt sahadan 5-‘lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bodo/Glimt’e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Odin Björtuft, 41. dakikada Jens Petter, 53. dakikada Fredrik Sjovold, 69. Dakikada Odin Björtuft ve 72. dakikada Kasper Hogh kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 24. dakikada Daniel Karlsbakk ve 66. dakikada Sondre Sorli attı.

1200x628.jpeg
Bodo/Glimt farklı kazandı

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Deplasmandan 5-2’lik skorla galip gelen Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak.

'Galatasaray futbolcunun oyunlarına yenik düşmüştür''Galatasaray futbolcunun oyunlarına yenik düşmüştür'

MAÇ NE ZAMAN?

22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor
Beşiktaş 2 dakikada yıkıldı: Gençlerbirliği şaşkına çevirdi
Beşiktaş 2 dakikada yıkıldı: Gençlerbirliği şaşkına çevirdi
Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan müjde
Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan müjde