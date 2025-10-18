'Galatasaray futbolcunun oyunlarına yenik düşmüştür'

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında transfer krizi yaşadığı Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yeniledi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Oyuncu ile yapılan sözleşmede 3 milyon euro maaş, 500 bin euro sadakat primi ve 2 milyon euro şarta bağlı bonus maddeleri yer aldı. Milli futbolcu, 10 maça çıkması halinde 1 milyon euro ve 20 maça çıkması halinde 1 milyon euro daha kazanacak.

“BARIŞ ALPER YILMAZ VE MENAJERİNİN OYUNLARINA YENİK DÜŞTÜ”

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında yapılan sözleşmeye dair konuşan Bülent Timurlenk sert sözlerle eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'da Dursun Özbek istediğini aldı

Bülent Timurlenk açıklamasında "Koskoca Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz ve menajerinin oyunlarına yenik düşmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum. Kulüp yönetmenin bu olduğunu zannediyorlarsa yanılıyorlar. Kolay gelen kolay gider mi? Kombinelerden çok mu para geliyor? Kombinelere 5 kat zam yapmışsınız; bunlar sizin kişisel servetlerinizle dönen şeyler değil. Galatasaray taraftarının cebinden yiyorsunuz. Açık söyleyeyim, bu oyuncu bu kadar kazanmayı (6 milyon Euro) hak etmiyor. Revize edilen kontratında tutulacaktı" dedi.