Galatasaray'da Dursun Özbek istediğini aldı

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda mali sunumun ardından üyelerin konuşmalarına geçildi.

Üyelerin konuşmalarının ardından Dursun Özbek kürsüye geldi ve camiaya seslendi. Dursun Özbek'in konuşmasının ardından yönetim için ibra oylamasına geçildi.

Galatasaray'ın zararı dudak uçuklattı

Yapılan oylama sonucunda Dursun Özbek yönetimi, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasını kapsayan dönem için oy çokluğuyla ibra edildi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Toplam varlıklarımız 30,3 Milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz ise 20,4 Milyar TL. Yani varlıklarımız 9.9 Milyar TL, yani 225 Milyon euro daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır. Sportif A.Ş'nin öz kaynağı artıya geçmiştir. Uzun zamandır içerisinde bulunduğu teknik iflastan çıkmıştır."

"Bankalar Birliği borcu tamamen ödendi. Kulüp tarihinde bu olay bir dönüm noktası! Sadece faiz ödemesinden kurtulmak değil... Artık gelirleri kullanma ve yatırım yapma şansına kavuştuk. Yani mali bağımsızlığa konuştuk. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu... Florya'dan gelen gelir ile bu borç 102 Milyon €'ya düştü. Önemli olan bundan sonra kulübün kendi faaliyetlerini finanse etmesidir."

"Riva'dan gelecek gelir, bütün tablolarımızı etkileyecektir. Net 11 Milyar TL değerimiz var ama defterde 472 Milyon TL olarak gözüküyor. Bu farklılıkları dikkate almamız gerekir. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek ek gelirle, zararımız azalacak.

Bir futbolcunun satışı ile zararı egale edip, kara geçmemiz mümkün. Ancak hedefimiz farklı. Kaynak yaratmak suretiyle... Florya ve Riva'dan gelen gelirle değil... Bir sürü yeni projemiz var. Buralardan gelecek gelirlerle kaynak yaratacağız. Biz spor kulübüyüz ve Ali Sami Yen Bey'in koyduğu bir misyonumuz var.

Küçülerek Galatasaray'ı önümüzdeki dönemlere taşımak istiyoruz. Büyüme vizyonumuzu da ortaya koyduk.

Faaliyet dışı gelirleri en tepeye çıkartıyoruz, durmuyoruz... Yaptık, bir daha yapacağız. Bizden sonra gelenler de bu projelere devam edecek."