Galatasaray'ın zararı dudak uçuklattı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Hasılatımız yaklaşık 12,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki dönem 12,1 milyar liraydı. Giderlerimiz 11,5 milyardan, 14 milyar liraya çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1,19 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan yıllık olağan genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki mali raporlarını sunan Sportif AŞ Başkanvetili İbrahim Hatipoğlu,, "Hasılatımız yaklaşık 12,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki dönem 12,1 milyar liraydı. Giderlerimiz 11,5 milyardan, 14 milyar liraya çıktı. Bu dönemki brüt zararımız da 1,19 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi.

Hatipoğlu, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki dönemde faaliyet zararının 3,964 milyar lira olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Parasal kazanç farklarından 3,2 milyar lira ve yatırım faaliyetlerinin gelirlerinden 1,14 milyar lira geldi. Finansman giderlerimiz 2,4 milyar lira ve vergi giderimiz de 71 milyon lira olmuştur. Böylece dönem net zararımız da 2 milyar lira civarında olmuştur.

Mayıs 2025 itibarıyla sponsorluk gelirlerimiz 3 milyar, yayın hakkı gelirlerimiz 659 milyon, loca, kombine ve VIP satış gelirlerimiz 2,95 milyar, mağazacılık gelirlerimiz 3,56 milyar, sporcu transferi, kira ve yetiştirme gelirlerimiz 396 milyon, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirlerimiz 868 milyon ve diğer gelirlerimiz 1,44 milyar olmak üzere, toplam 12,892 milyar liralık gelir elde edildi. Bir önceki döneme göre de gelirlerde toplam yüzde 6 artış sağlanmıştır.

Sporcu ücretleri 6 milyar, amortisman ve itfa payı giderleri 2,2 milyar, futbolcu kiralama giderleri 168 milyon, mağazacılığın mal maliyeti 1,524 milyar, personel giderleri 474 milyon, teknik kadro ve antrenör ücretleri 936 milyon, müsabaka giderleri 577 milyon, spor malzemesi giderleri 90 milyon, deplasman ve kamp giderleri 329 milyon, aidat ve ceza giderleri 60 milyon, sporcu, teknik kadro ve menajer giderleri 735 milyon, güvenlik ve temizlik giderleri 21 milyon, futbolcu yetiştirme tazminatları 58 milyon ve diğer giderlerimiz de 796 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Toplamda da 14 milyar liralık satışların maliyeti oluşmuştur.

"FUTBOLCU SATIŞIYLA TABLO ARTIYA ÇEVRİLEBİLİR"

Toplam gelirler 11 milyar liraya, satışların maliyeti ise 12,6 milyar liraya ulaşmıştır. Brüt zarar da yaklaşık 1,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde faaliyet zararı da 3,8 milyar lira olmuştur. Parasal kazançtan 1,6 milyar, yatırım faaliyetlerinden 904 milyon, finansman gelirlerinden 470 milyon lira gelmiştir. 68 milyonluk vergi gideri sonrası bu dönem 886 milyon liralık zararla kapatılmıştır. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirleri dikkate almakta fayda var. 20 milyon avro değerin üzerinde 11 oyuncusu olan bir kulüp, futbolcu satışıyla bu tabloyu artıya çevirebilir. Bu dönemde kadroya ciddi bir yatırım yapılıyor. Bu yatırım belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyuncu satışlarıyla da tablo kar elde eden bir noktaya gelecektir."

