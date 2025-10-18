Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Tamam mı devam mı?

Galatasaray'da son maçlarda yedek kalan, bu nedenle de takımla ısınma çalışmalarına katılmayan ve huzursuz olduğu belirtilen Mauro Icardi ile ilgili açıklama geldi.

Icardi'nin menajerinin de yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için daha yüksek maaş istediği ileri sürülmüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu konudaki bir soruya “Icardi, sözleşmesinin son yılında. Bize çok şey katan değerli bir oyuncu. Yeni bir sözleşme konusu şu an gündemimizde değil. Sezon ortasında kulüp olarak bu konuda karar vereceğiz” cevabını vermişti.

GALATASARAY YÖNETİMİ: TALEP GELMEDİ

Galatasaray Kulübü Yönetimi'nin Arjantinli golcü ile ilgili iddialara yanıt verdiği ileri sürüldü.

Türkiye gazetesindeki habere göre yönetimden Icardi'nin kendisinden de menajerinden de daha yüksek paraya yeni sözmleşme yapılması talebi gelmediği açıklaması yapıldı.

Haberin devamında yöneticilerin Icardi’nin geleceğiyle ilgili kararların ocak ayına kadar detaylı bir şekilde değerlendirileceğini ve ortak bir yol haritası belirleneceğini belirttikleri ifade edildi.