Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı

Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'a dair konuşan Emre Bol, Mauro Icardi ve Victor Osimhen arasında kriz olduğunu öne sürdü.

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi’ye dair tartışmalar devam ederken Emre Bol’dan bomba iddialar geldi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“MENAJERİ DAHA FAZLA PARA İSTİYOR”

SkySpor Youtube kanalında konuşan Emre Bol, "Okan Buruk, Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını istiyor ama menajeri abuk sabuk konuşuyor. Daha fazla para istiyor. Nasıl takımda tutacaksın?" sözlerini sarf etti.

emre-bol-galatasaray-da-bu-adam-icin-soylenecek-soz-yok-galatasaray-in-nabzini-baska-bir-seviyeye-getirdi-h22300-cdd94.jpg

“OSIMHEN VE ICARDI ARASINDA PROBLEM VAR”

Osimhen ve Icardi’nin arasının bozuk olduğunu belirten Emre Bol, "Osimhen ve Icardi arasında problem var. Bunu ben birinci ağızdan öğrendim” dedi.

Galatasaray rakibine 17 gol attıGalatasaray rakibine 17 gol attı

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OSIMHEN OYNAYACAK”

Emre Bol son olarak "Icardi'nin amacı şimdiden sözleşme yapıp kendini garanti altına almak istiyor. Aklın yolu bir, Şampiyonlar Ligi'nde kim oynayacak? Osimhen. Adam harıl harıl çalışıyor. Her tarafa koşuyor. Ancak Icardi ise Osimhen'den daha kariyerli bir oyuncu. Okan Buruk biraz medya ve taraftarı sakinleştirmek için açıklama yaptı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Spor
Kampı terk eden Berke Özer için sert sözler
Kampı terk eden Berke Özer için sert sözler
Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı
Fatih Terim'e kapı açıldı: Resmen açıklandı