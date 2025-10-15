Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı

Galatasaray’da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi’ye dair tartışmalar devam ederken Emre Bol’dan bomba iddialar geldi.

“MENAJERİ DAHA FAZLA PARA İSTİYOR”

SkySpor Youtube kanalında konuşan Emre Bol, "Okan Buruk, Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını istiyor ama menajeri abuk sabuk konuşuyor. Daha fazla para istiyor. Nasıl takımda tutacaksın?" sözlerini sarf etti.

“OSIMHEN VE ICARDI ARASINDA PROBLEM VAR”

Osimhen ve Icardi’nin arasının bozuk olduğunu belirten Emre Bol, "Osimhen ve Icardi arasında problem var. Bunu ben birinci ağızdan öğrendim” dedi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OSIMHEN OYNAYACAK”

Emre Bol son olarak "Icardi'nin amacı şimdiden sözleşme yapıp kendini garanti altına almak istiyor. Aklın yolu bir, Şampiyonlar Ligi'nde kim oynayacak? Osimhen. Adam harıl harıl çalışıyor. Her tarafa koşuyor. Ancak Icardi ise Osimhen'den daha kariyerli bir oyuncu. Okan Buruk biraz medya ve taraftarı sakinleştirmek için açıklama yaptı” ifadelerini kullandı.