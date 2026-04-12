Kadın teknik direktör resmen açıklandı: Lig tarihine geçti

Yayınlanma:
Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin, teknik direktörlük koltuğuna Marie-Lousie Eta’yı getirdiğini açıkladı. Marie-Lousie Eta, Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

Bundesliga ekibi Union Berlin, Heidenheim’e 3-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Steffen Baumgart’ın görevine son verdi.
Kulüp, Baumgart’ın yerine Marie-Lousie Eta’yı geçici olarak görevlendirdi.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

Union Berlin’in bu hamlesi Bundesliga tarihine geçti.
Marie-Lousie Eta, Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

''ZORLU GÖREVİ EMANET ETMESİNDEN MEMNUNUM''

Göreve geldikten sonra açıklamalarda bulunan Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

32 PUANLA 11. SIRADA

Union Berlin, Bundesliga'da oynadığı 29 maçta 8 galibiyet alırken 8 beraberlik ile 13 yenilgi yaşadı ve topladığı 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
Marie-Lousie Eta, ilk sınavını 18 Nisan Cumartesi günü Wolfsburg karşısında verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

