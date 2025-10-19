Kadıköy'de yaşananlara dayanamadı: Stadı terk etti

Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe’nin gollerini 23. dakikada Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio kaydetti. Karagümrük’ün golünü ise 59. dakikada Serginho attı.

Hakem kararlarına sinirlenen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma devre arasında stadı terk etti. Süleyman Hurma yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."