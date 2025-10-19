Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi

Galatasaray MCT Technic'e konuk olan Fenerbahçe Beko, 85-76 galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.

DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE BEKO

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede sarı-Lacivertliler parkeden 85-76'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

SADETTİN SARAN VE GALATASARAYLI FUTBOLCULAR DA GELDİ

Derbiyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı da saha kenarından takip etti.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 3. kez galip geldi.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray MCT Technic, Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

