Jamie Vardy soyuldu

Eski Premier Lig şampiyonu Jamie Vardy ve eşi Rebekah’ın 2 milyon sterlin değerindeki İtalya’daki villası hırsızların hedefi oldu.

İngiltere'den sonra İtalya'ya transfer olan ve Serie A'da Cremonese forması giyen Jamie Vardy hırsızlık şokuyla sarsıldı.

Jamie Vardy, yeni takımı Cremonese ile AS Roma karşısında sahadayken hırsızlar eve girdi.

Üç kişinin villaya baskın yaptığı ve nakit para, mücevher ile saatleri çaldığı bildirildi.

Olay, Vardy’nin yaz aylarında Cremonese’ye transferinin ardından İtalya’ya taşındığı yeni evinde yaşandı.

Vardy'nin villası hırsızlar tarafından soyuldu

Hırsızlık, Vardy’nin maçta olduğu sırada gerçekleşti. Çiftin güvenlik önlemlerine rağmen eve girilmesi dikkat çekti.

HIRSIZLAR PROFESYONELCE GİRDİLER

The Mail’in haberine göre, hırsızların profesyonel şekilde eve girdikleri ve değerli eşyaları hedef aldıkları belirtildi.

Çalınan eşyaların toplam değerinin 80 bin Sterlin olduğu ifade ediliyor.

Vardy Cremonese'de 8 maçta 2 gol attı.

Jamie Vardy’nin İtalya’daki villasında yaşanan bu olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İngiliz yıldızın ve ailesinin güvenliği için ek önlemler alacağı ifade edildi.