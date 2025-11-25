Jamie Vardy soyuldu

Jamie Vardy soyuldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kariyerine Serie A'nın Cremonese takımında devam eden dünyaca ünlü futbolcu Jamie Vardy’nin İtalya’daki lüks villası soyuldu.

Eski Premier Lig şampiyonu Jamie Vardy ve eşi Rebekah’ın 2 milyon sterlin değerindeki İtalya’daki villası hırsızların hedefi oldu.

İngiltere'den sonra İtalya'ya transfer olan ve Serie A'da Cremonese forması giyen Jamie Vardy hırsızlık şokuyla sarsıldı.

Jamie Vardy, yeni takımı Cremonese ile AS Roma karşısında sahadayken hırsızlar eve girdi.

Üç kişinin villaya baskın yaptığı ve nakit para, mücevher ile saatleri çaldığı bildirildi.

Okan Buruk'a Premier Lig ekibinden teklifOkan Buruk'a Premier Lig ekibinden teklif

Olay, Vardy’nin yaz aylarında Cremonese’ye transferinin ardından İtalya’ya taşındığı yeni evinde yaşandı.

vardy.jpg
Vardy'nin villası hırsızlar tarafından soyuldu

Hırsızlık, Vardy’nin maçta olduğu sırada gerçekleşti. Çiftin güvenlik önlemlerine rağmen eve girilmesi dikkat çekti.

HIRSIZLAR PROFESYONELCE GİRDİLER

The Mail’in haberine göre, hırsızların profesyonel şekilde eve girdikleri ve değerli eşyaları hedef aldıkları belirtildi.

vardy1.jpg

Çalınan eşyaların toplam değerinin 80 bin Sterlin olduğu ifade ediliyor.

Vardy Cremonese'de 8 maçta 2 gol attı.

vardy12.png

Jamie Vardy’nin İtalya’daki villasında yaşanan bu olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İngiliz yıldızın ve ailesinin güvenliği için ek önlemler alacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve motor gücünüzü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Spor
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
Okan Buruk derbi için Osimhen ihtimalini açıkladı
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
TFF VAR kayıtlarını açıkladı: Sallai kırmızı kartı böyle gördü
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler
Galatasaray'ın Union SG maçı ilk 11'i belli oldu: Geri döndüler