İşte kendi takımının yenildiği maça bahis oynayan futbolcu: Recep Çınar "Pardon" diyerek açıkladı

Gazeteci Recep Çınar, kendi takımının yenildiği maça bahis oynayan futbolcuyu açıklarken, "Pardon" diye yazdı.

"Ndao masum değil!" başlılkı Konya Yenigün'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Konyaspor’un Senegalli futbolcusu Alassane Ndao’nun bahis oynadığı iddiasıyla 12 ay ceza almasından sonra ile ilgili yazılar yazmış ve “Yabancı oyuncu olarak sadece Konyasporlu Ndao mu oynadı?” diye sitemkar da bir soru sormuştum…

Pardon… Oynamış sahtekar! Özür diliyorum… Duygusallığıma verin… Daha da ötesi kendi maçına da oynamış! 10.20.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında kupon yapmış… Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı maç… Ndao kadroda var, ama süre almamış… Aynı tarihte iki yabancı, üç yerli maça daha kupon yapmış Ndao.

“TFF bu işin altında kalkar mı?” başlıklı yazımda, “Alassane Ndao günah keçisi mi? Süper lig ve birinci ligde yüzlerce yabancı futbolcu top koşturuyor, garibim Alassane Ndao’dan başka kimsenin ismi yok! Bu işte kesinlikle bir yanlışlık var… Hepsi apak da, bizimkisi mi kapkara!?” diye kendisini savunmaya kalkmıştım!

Son dakika | Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi

Apak değilmiş!

Sanırım 4 gündür göz altında ve soruşturmalar devam ediyor…

Ndao’nun bahis oynaması Konyaspor’u bağlar mı?

Elbette bağlamaz…

Bildiğim kadarıyla da Ömer Atiker, tek taraflı olarak fesih yoluna gitti ve Senegallinin Konyaspor’la ilişiğini kesti…

Sonuç itibarıyla Ömer Korkmaz döneminde Konyaspor’a imza atan Ndao, iyi oyuncu olmasına rağmen, iyi oyunculuğu ile değil, bahis oynaması ve şikeye bulaşmasıyla anılacak!

"HACIOSMANOĞLU NELER AÇIKLAYACAK?"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarın basın toplantısı düzenleyecek…

Merak ediyorum, acaba neler konuşacak ya da neler açıklayacak veya neler yumurtlayacak?

Büyük takımlarda ve milli takımda forma giyen, kupon yaptıkları iddia edilen oyuncuların ismini açıklayacak mı?

Veya bu iddianamelerde isimleri gizli tutulan kulüp yöneticileri ile kulüp başkanlarını ifşa edecek mi?

27 futbolcu kendi takımlarının maçlarına kupon yapmışlar…

Yani, bahis oynamışlar…

Konyaspor’un Senegallisi gibi 27 futbolcu, açık açık şike yapmışlar…

Olacak şey değil…

Arkadaşlarının, yönetimlerin, taraftarların, yaşadıkları şehri satmışlar…

Yukarıda da belirttiğim gibi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarın basın toplantısında diğer isimleri de açıklayacak mı?

Büyük takımlarda ve milli takımda oynayanları!

Bekleyip göreceğiz…

Ahmet Çakar ve eşi, Metin Korkmaz, Mert Hakan Yandaş gibi futboldan para kazananların akıbeti ne olacak?

Aklanıp paklanacaklar mı, yoksa yaptıkları yanlış işlerin bedelini ödeyecekler mi?

TFF’yi bilmem, ama Türk Adaleti, bunların kolay kolay yakasını bırakacağını düşünmüyorum…

Bu işe bulaşmayan, namuslu, helali haramı ayırt eden başkan, yönetici, futbolcu, antrenör, gazeteci, yorumcu ve iş ahlakı olan bütün insanların sayılarının çoğalmasını umut ediyorum…

Türk futbolunda iyiler çoğaldıkça, kötüler mutlaka azalacak ve bu işi namuslu insanlar devralacaklardır…

Bu “he” deyince olacak iş değil, ama devlet bir yerinden tuttu ve bunu da sonuna kadar kovalayacak ve sonuca da ulaşacaktır."