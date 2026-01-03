Amedspor'dan TFF'ye tepki: Anlaşılır değil

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 39 puanla lider bitiren Amedspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, Çorum FK maçının cuma gününe alınmasına tepki gösterdi.

Amedspor, ligde 32 puanla 6. sırada bulunan Çorum FK maçının cumartesi veya pazar günü oynanmasını istedi.

"STATLARIMIZ DOLUYOR, REYTİNGİMİZ VAR"

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre; son 5 haftada 3. kez cuma günü maça çıktıklarını hatırlatan teknik direktör Sinan Kaloğlu, “Türkiye Kupasında oynamıyoruz ama buna rağmen yine cuma akşamına maçımız verildi. Seyircimiz için bu durum çok ciddi bir dezavantaj. Cumartesi ya da pazar çok daha uygun olurdu” ifadelerini kullandı.

Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar

Sinan Kaloğlu, Amedspor’un dolu tribünler ve yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken bir takım olduğunun belirterek, "Statlarımız doluyor, reytingimiz var. Buna rağmen bu planlama gerçekten anlaşılır değil” dedi.

EN BÜYÜK HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Çorum FK'nın da güçlü bir takım olduğunu söyleyen Sinan Kaloğlu, galibiyeti istediklerini söyledi. Kaloğlu, “Ligi ilk 2 içinde bitirmek en büyük hedefimiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Ama fikstür planlamasında biraz daha hassasiyet bekliyoruz” diye konuştu.