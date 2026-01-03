Fenerbahçe istemiyor İtalyanlar peşinde koşuyor
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımda istememesi nedeniyle kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya İtalya Serie A'dan talip çıktığı ileri sürüldü.
İtalyan basınından Corriere dello Sport; Fiorentina'nın Rodrigo Becao'yu transfer listesine aldığını yazdı.
5 MİLYON EURO VERECEKLER
Fiorentina bu sezon kötü bir dönem geçiriyor.
20 takımlı Serie A'da 17 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle son sırada yer alan Fiorentina'nın 9 puanı bulunuyor.
Teknik direktör Paolo Vanoli'nin savunmadaki eksikliği gidermek için özellikle Becao'nun transfer edilmesini istediği ileri sürüldü.
Haberde Fiorentina'nın Becao'nun bonservisi için 5 milyon euro vermeye hazır olduğu da iddia edildi.
İTALYA'DAN GELMİŞTİ
29 yaşındaki Rodrigo Becao, Fenerbahçe'ye İtalya'nın Udinese takımından 2023-24 sezonunda transfer edilmişti.
Sarı lacivertli formayı 38 karşılaşmada giyen Becao, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.