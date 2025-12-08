Son dakika | Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında; Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Zorbay Küçük gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı 37 şüphelinin karakol ifadesi tamamlandı. İfadesi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AHMET ÇAKAR ANJİO OLDU

Adliye kaynakları ilk olarak 38 kişinin adliyeye sevk edildiğini duyursa da eski Hakem Ahmet Çakar'ın hastanede tedavi altında olduğu hatta Çakar'a anjio yapıldığı öğrenildi.

Son Dakika | Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltındaSon Dakika | Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltında

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Futbolda Bahis Soruşturmaları” kapsamında aralarında futbolcu ve hakemlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MASAK ve PFDK verileri doğrultusunda 101 futbolcu incelendi. Galatasaraylı futbılcu Metehan Baltacı'nın da aralarında yer aldığı 27 futbolcunun kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edildi. Fenerbahçeli futbolcu FB’li Mert Hakan Yandaş’ın ise başkaları üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynadığı belirlendi.

Ankaraspor–Nazilli maçıyla ilgili 5 kişi hakkında “maç sonucunu etkileme” şüphesi oluştu.

Ümraniyespor–Giresunspor maçında şike anlaşması iddia edildi, 6 kişi belirlendi. Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak ve Zorbay Küçük de “şüpheli finansal işlem” gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

