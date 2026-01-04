IŞİD evindeki kadınların ifadesi ortaya çıktı! 3 polis şehit olmuştu

Pazartesi günü Yalova'da 3 polisin şehit olduğu IŞİD operasyonu ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam edilyor. Operasyonun düzenlendiği evde çıkan çatışmada ölü ele geçirilin 5 IŞİD'linin eşlerinin ifadeleri ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan kadınlar, sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandası yapan Ömer El Kürdi kod adlı Mehmet Bal, çatışmadan 4,5 saat önce operasyonun düzenlediği eve geldiğini belirtti.

Ömer El Kürdi kod adlı Mehmet Bal

İnternette yayımlanan videolarında şeriat çağrısı yapan Mehmet Bal’ın, bir süredir içine kapanık ve moralinin bozuk olduğu belirtilen Zafer Umutlu ile konuşmak üzere eve geldiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

"CİHAT BAŞLAMIŞTIR" DİYE ATEŞ ETMİŞ

Kadınların ifadelerinde, polislerin eve baskın yaptığı sırada silahını alarak pencereden ateş eden Lütfi Sordabak’ın “Cihat başlamıştır” diye bağırdığını anlattıkları belirtildi.

Çatışmada öldürülen Mehmet Cami Sordabak’ın eşi Filiz’in elinde barut kalıntısına rastlandığı bu da çatışma sırasında silah kullandığı şüphesine neden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Filiz Sordabak, polis sorgusunda ellerinde tespit edilen barut kalıntısına ilişkin “Eşimin başını okşadım. Barut kalıntısı o sırada elime bulaşmıştır” savunmasında bulundu.

Kadınların ifadelerine göre olayın yaşandığı gece, öldürülen IŞİD’liler Zafer Umutlu’nun evinde toplanmıştı.

Gönültaş'ın aktardığına göre; 9 aydır evde 11 aylık bebekleriyle birlikte oturan Zafer Umutlu’nun eşi 23 yaşındaki Berivan Şengir Umutlu, olay gecesi Sordabak ailesinin gece eve geldiklerini belirtti.

Umutlu, akşam eve İlim ve Takva dergisinden Ömer El Kurdi’nin geldiğini daha sonra gittiğini anlattı. Evi temizlerken oturma odasında 4-5 tüfek gördüğünü ve eşinin “Bunları atacağız” dediğini anlatan Berivan Umutlu, polisler geldiğinde eşlerinin başta teslim olma eğiliminde olduğunu ancak İbrahim Dayan’ın silah kuşanarak eşlerini çatışma için ikna ettiğini anlattı.

“EŞİM ‘BİZ ESARETE DÜŞMEK İSTEMİYORUZ’ DİYEREK ATEŞ AÇTI”

Eşinin pencereye silahla yöneldiğini, önüne geçtiğini eşinin kendisini ittiğini anlatan Umutlu, eşinin “Biz esarete düşmek istemiyoruz” diyerek ateş açtığını söyledi.

Haşem Sordabak’ın eşi 21 yaşındaki Çiğdem Sordabak ise silahların nereden geldiğini bilmediğini iddia ederken İlim ve Takva Dergisi’ne ara ara gittiğini ve WhatsApp grubunda yazıştıklarını anlattı.

"BU CİHADI BEKLEMİYORDUK"

Mehmet Cami Sordabak’ın 32 yaşındaki eşi Filiz Sordabak ise çatışma çıktığında çocuklarının alt katta olduğunu anlatarak “Kaynım Lütfi Sordabak “Yardım isteyin” diye bağırdı. Bunun üzerine Musa Sordabak’ı aradım. Musa geldi. Çocuklarımı almak için aşağı indim. Sonra Emel Ayvaz ve Elif Bal’ı aradım” dedi. Elinde barut kalıntısı çıkan Sordabak, “Bu cihadı beklemiyorduk. Olay sırasında ateş etmedim. Elimdeki barut kalıntısı eşimin başını okşamamdan kaynaklanmıştır” dedi.

Lütfi Sordabak’ın 22 yaşındaki eşi Nihal Sordabak ise eşinin eve baskın olabileceğini söylediğini, bu yüzden Zafer Umutlu’nun evine gittiklerini söyledi. Evde silah görmediğini ancak piknik tüpü ve düdüklü tencereyi mutfak tarafındaki bir odada gördüğünü anlatan Sordabak çocukları zarar görmesinler diye erkeklerin kaldığı tarafa götürdüklerini söyledi.

Polisler gelmeden önce bir hazırlık görmediğini anlatan Sordabak, kendisinin ve diğer kadınların silah kullanmadıklarını savundu.

Cübbeli Ahmet emniyete IŞİD dosyası vermiş: 80 sayfa Yalova'ya ayrılmış

NE OLMUŞTU?

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.